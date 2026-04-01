La grande chasse aux oeufs Solid’Avenir La Réole
La grande chasse aux oeufs Solid’Avenir La Réole mercredi 22 avril 2026.
La Réole
La grande chasse aux oeufs
Solid’Avenir 9 Rue armand Caduc La Réole Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS Prépare ton panier… ça va être épique. Rdv devant Solid’Avenir à 14h15 départ à 14h30. Chocolats, surprises et fun au rendez-vous !Ouvert à tous viens en famille ou entre amis .
Solid’Avenir 9 Rue armand Caduc La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 61 13 23 administration@solidavenir.org
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English : La grande chasse aux oeufs
L’événement La grande chasse aux oeufs La Réole a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de l’Entre-deux-Mers
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