La Grande Chasse aux Oeufs

30 Rue du Petit Montron Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Le Monky organise un grande chasse aux oeufs !

Des créneaux par âge

9h Enfants de 4 à 8 ans

9h30 Enfants de 9 à 14 ans

Sur inscription

Le principe ? Une chasse équitable où chaque œuf trouvé est rapporté à notre équipe pour remplir le panier commun… avant une belle distribution chocolatée pour TOUS les enfants !

3 formules au choix

1. Chasse aux œufs uniquement 2€ enfant

2. Chasse + accès Kid Park & Jump Park de 10h à 14h 11€

3. Chasse + jeux + repas* = 13€ seulement !

Places limitées, on vous conseille de réserver vite !

*(sous condition d’un repas adulte acheté max 3 enfants/adulte) .

30 Rue du Petit Montron Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

Monky’s is organizing a big egg hunt!

L’événement La Grande Chasse aux Oeufs Laval a été mis à jour le 2026-03-26 par LAVAL TOURISME