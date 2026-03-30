La Grande Chasse aux Oeufs Laval
La Grande Chasse aux Oeufs Laval dimanche 5 avril 2026.
La Grande Chasse aux Oeufs
30 Rue du Petit Montron Laval Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
Le Monky organise un grande chasse aux oeufs !
Des créneaux par âge
9h Enfants de 4 à 8 ans
9h30 Enfants de 9 à 14 ans
Sur inscription
Le principe ? Une chasse équitable où chaque œuf trouvé est rapporté à notre équipe pour remplir le panier commun… avant une belle distribution chocolatée pour TOUS les enfants !
3 formules au choix
1. Chasse aux œufs uniquement 2€ enfant
2. Chasse + accès Kid Park & Jump Park de 10h à 14h 11€
3. Chasse + jeux + repas* = 13€ seulement !
Places limitées, on vous conseille de réserver vite !
*(sous condition d’un repas adulte acheté max 3 enfants/adulte) .
30 Rue du Petit Montron Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
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English :
Monky’s is organizing a big egg hunt!
L’événement La Grande Chasse aux Oeufs Laval a été mis à jour le 2026-03-26 par LAVAL TOURISME
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