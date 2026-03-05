LA GRANDE CHASSE AUX OEUFS LES JARDINS DE LA CASTELLE Montpellier

LA GRANDE CHASSE AUX OEUFS LES JARDINS DE LA CASTELLE

355 Rue de Chambert Montpellier Hérault

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Ne manquez pas la grande chasse aux oeufs organisée par les Jardins de la Castelle le 05 avril de 15h à 19h !

Au programme

Animations, jeux, restauration- lots spéciaux

7€/enfant

Réservation conseillée: 0768224238 .

355 Rue de Chambert Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 7 68 22 42 38 contact.lesjardinsdelacastelle@gmail.com

English :

Don’t miss the big egg hunt organized by Jardins de la Castelle on April 05 from 3pm to 7pm!

On the program:

Entertainment, games, catering special prizes

