LA GRANDE CHASSE AUX OEUFS LES JARDINS DE LA CASTELLE
355 Rue de Chambert Montpellier Hérault
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-05
2026-04-05
Ne manquez pas la grande chasse aux oeufs organisée par les Jardins de la Castelle le 05 avril de 15h à 19h !
Au programme
Animations, jeux, restauration- lots spéciaux
7€/enfant
Réservation conseillée: 0768224238 .
355 Rue de Chambert Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 7 68 22 42 38 contact.lesjardinsdelacastelle@gmail.com
English :
Don’t miss the big egg hunt organized by Jardins de la Castelle on April 05 from 3pm to 7pm!
On the program:
Entertainment, games, catering special prizes
L’événement LA GRANDE CHASSE AUX OEUFS LES JARDINS DE LA CASTELLE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-02 par 34 OT MONTPELLIER