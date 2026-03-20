La Grande chasse aux oeufs

Camping de la Source Mouthe Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Trouvez les oeufs cachés, gagnez des cadeaux et partagez un moment magique en famille.

De 10h à 11h chasse aux œufs

• Les enfants partiront à la recherche d’œufs en chocolat cachés dans le camping.

• Des œufs spéciaux contiendront également des messages permettant de remporter de petites récompenses (gommettes, confiseries, coloriages, etc.).

• Un lapin d’or sera également caché et permettra de gagner une activité offerte (par exemple, un stage découverte d’une semaine sans hébergement dans nos colonies organisées cet été, comme l’équitation), ce qui permettra également de valoriser nos offres de séjours.

De 11h à 12h moment convivial

• Un goûter sera proposé (sirop, chocolat, quelques douceurs), accompagné d’un espace coloriage pour les enfants.

• Ce moment sera également l’occasion de distribuer nos catalogues de séjours afin de faire découvrir nos activités au plus grand nombre, et de montrer aux habitants ainsi qu’aux personnes présentes au camping que cet été, des navettes seront disponibles sur place pour les conduire vers nos activités, si elles souhaitent inscrire leurs enfants.

Cet événement, entièrement gratuit et ouvert à tous, sera une belle opportunité de

• créer un moment convivial et familial sur la commune,

• valoriser le camping et les acteurs locaux,

• attirer un public extérieur et dynamiser le territoire. .

Camping de la Source Mouthe 25240 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 42 40

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English : La Grande chasse aux oeufs

L’événement La Grande chasse aux oeufs Mouthe a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS