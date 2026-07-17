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La grande collecte à Cysoing, Salle des fêtes, Cysoing

dimanche 27 septembre 2026 · Salle des fêtes · Cysoing

La grande collecte à Cysoing, Salle des fêtes, Cysoing

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
91 rue Aristide Briand 59830 cysoing
Ville
59830 Cysoing
Département
Nord
Tarif
gratuit

La grande collecte à Cysoing Dimanche 27 septembre, 09h00 Salle des fêtes Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T13:00:00+02:00

Dimanche 27 septembre 2026 de 9h à 13h à la salle des fêtes de Cysoing, venez déposer vos objets pour permettre à de nombreuses associations e soutenir des publics en difficulté tout en donnant une deuxième vie à vos objets

Salle des fêtes 91 rue Aristide Briand 59830 cysoing Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France
Tous les objets ont droit à une seconde chance

Claire Lepoutre

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