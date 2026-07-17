AGENDA · Cysoing
La grande collecte à Cysoing, Salle des fêtes, Cysoing
dimanche 27 septembre 2026 · Salle des fêtes · Cysoing
Informations pratiques
La grande collecte à Cysoing Dimanche 27 septembre, 09h00 Salle des fêtes Nord
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-27T09:00:00+02:00 – 2026-09-27T13:00:00+02:00
Dimanche 27 septembre 2026 de 9h à 13h à la salle des fêtes de Cysoing, venez déposer vos objets pour permettre à de nombreuses associations e soutenir des publics en difficulté tout en donnant une deuxième vie à vos objets
Salle des fêtes 91 rue Aristide Briand 59830 cysoing Cysoing 59830 Nord Hauts-de-France
Tous les objets ont droit à une seconde chance
Claire Lepoutre