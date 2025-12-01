La grande collecte de jouets Tour de la Liberté Saint-Dié-des-Vosges
La grande collecte de jouets Tour de la Liberté Saint-Dié-des-Vosges mercredi 10 décembre 2025.
La grande collecte de jouets
Tour de la Liberté 5 place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-10 13:30:00
fin : 2025-12-10 17:00:00
2025-12-10
Réveillons la solidarité grâce à la collecte de jouets organisée par la Mission Locale et le CCAS de Saint-Dié.Enfants
English :
Let’s wake up solidarity with the toy drive organized by Mission Locale and the Saint-Dié CCAS.
German :
Wecken wir die Solidarität mit der Spielzeugsammlung, die von der Mission Locale und dem CCAS von Saint-Dié organisiert wird.
Italiano :
La raccolta di giocattoli organizzata dalla Mission Locale e dalla CCAS di Saint-Dié è un ottimo modo per mostrare solidarietà.
Espanol :
La colecta de juguetes organizada por la Mission Locale y la CCAS de Saint-Dié es una buena forma de mostrar solidaridad.
L’événement La grande collecte de jouets Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-11-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES