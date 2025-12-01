La grande collecte de jouets Tour de la Liberté Saint-Dié-des-Vosges

La grande collecte de jouets

Tour de la Liberté 5 place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-10 13:30:00

fin : 2025-12-10 17:00:00

2025-12-10

Réveillons la solidarité grâce à la collecte de jouets organisée par la Mission Locale et le CCAS de Saint-Dié.Enfants

Tour de la Liberté 5 place Jules Ferry Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 51 65 55

English :

Let’s wake up solidarity with the toy drive organized by Mission Locale and the Saint-Dié CCAS.

German :

Wecken wir die Solidarität mit der Spielzeugsammlung, die von der Mission Locale und dem CCAS von Saint-Dié organisiert wird.

Italiano :

La raccolta di giocattoli organizzata dalla Mission Locale e dalla CCAS di Saint-Dié è un ottimo modo per mostrare solidarietà.

Espanol :

La colecta de juguetes organizada por la Mission Locale y la CCAS de Saint-Dié es una buena forma de mostrar solidaridad.

L’événement La grande collecte de jouets Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-11-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES