La Grande Course du Grand Paris 2026 Stade de France Saint-Denis
La Grande Course du Grand Paris 2026 Stade de France Saint-Denis dimanche 5 avril 2026.
La Grande Course du Grand Paris se veut ancrée dans son époque : novatrice, éco-responsable, solidaire, populaire. Nous voulons montrer qu’il est possible d’organiser une grande course à pied, dans une grande ville, tout en limitant les impacts sur l’environnement.
Les courses au programme
Semi-marathon :
Comme La Grande Course du Grand Paris s’adresse à tous les Grands Parisiens, nous vous proposons un semi-marathon pour courir encore plus grand ! Ce parcours permettra de relier le Bois de Vincennes à la Seine Saint-Denis. Comme le meilleur symbole du Grand Paris sportif et dynamique !
10k :
Après un départ historique à République, vous découvrirez le canal Saint-Martin et le canal de La Villette, puis les aménagements du canal Saint-Denis en traversant Plaine Commune, centre de l’attractivité du Grand Paris.
5k :
Cetteannée, la Grande Course du Grand Paris et la Matmut proposent une «épreuve» à allure libre 100% accessible et solidaire : le 5km Matmut.
La course Enfants :
Même les plus petits peuvent se mettre dans la peau des plus grands champions ! Trois parcours de 500m à 2500m, tracés sur la piste sécurisée du Stade de France, seront spécialement dédiés pour vos enfants entre 6 et 15 ans.
Une course à pied ouverte à toutes et tous, qui rassemble les territoires du Grand Paris avec une arrivée en apothéose sur la mythique piste du Stade de France !
Le dimanche 05 avril 2026
de 08h00 à 15h00
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-05T11:00:00+02:00
fin : 2026-04-05T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-05T08:00:00+02:00_2026-04-05T15:00:00+02:00
Stade de France Stade de France 93200 Saint-Denis
Afficher la carte du lieu Stade de France et trouvez le meilleur itinéraire