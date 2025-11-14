La grande crèche aixoise BP 40160 Aix-en-Provence

La grande crèche aixoise

Du 14/11/2025 au 03/01/2026 du lundi au samedi de 8h30 à 13h et de 13h45 à 18h.

sauf les 1er janvier et 25 décembre.

Ouverture exceptionnelle les dimanche 30 novembre et 7, 14 et 21 décembre de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Début : Dimanche 2025-11-14

fin : 2026-01-03

2025-11-14

Au pied de la montagne Sainte-Victoire, Aix est au cœur de la Provence. Sur un plateau de 12m², le paysage s’étend de la Côte d’Azur à la Camargue parsemé de villages provençaux, de places et de fontaines aixoises, de bories, habités par les santons réalisés par les santonniers aixois Santons Cavasse-Fery, Santons Fouque, Guitton créations, Santons Jouve, Santons Mayans et Santons Richard.



Organisée par l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence avec le concours de l’association des santonniers de la Foire aux Santons d’Aix-en-Provence. .

BP 40160 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13605 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

At the foot of Mont sainte-Victoire, Aix is at the heart of Provence. Le lieu 9 presents a crib with a landscape stretching from the Cote d’Azur to the Camargue.

German :

Am Fuße des Berges Sainte-Victoire liegt Aix im Herzen der Provence. Ort 9 präsentiert Ihnen eine Krippe mit einer Landschaft, die sich von der Cote d’Azur bis zur Camargue erstreckt.

Italiano :

Ai piedi del Mont sainte-Victoire, Aix è il cuore della Provenza. Place 9 presenta un lettino con un paesaggio che si estende dalla Costa Azzurra alla Camargue.

Espanol :

A los pies del Mont sainte-Victoire, Aix está en el corazón de la Provenza. Place 9 presenta una cuna con un paisaje que se extiende desde la Costa Azul hasta la Camarga.

