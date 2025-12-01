La grande crèche de Noël Cadolive

La grande crèche de Noël

Du 01/12/2025 au 11/01/2026 le lundi, mercredi et vendredi de 16h à 19h.

Les 20 et 21 décembre à partir de 10h. Salle des permanences de la mairie de Cadolive Cadolive Bouches-du-Rhône

Christian Herpe nous propose sa traditionnelle installation de la crèche provençale avec ses 300 santons, 95 animaux et 50 maisons reconstituant la vie d’un village en Provence.

28000 visiteurs en 2024… Objectif 30000 en 2025. Venez nombreux !

Salle des permanences de la mairie de Cadolive Cadolive 13950 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 04 63 18

English :

Christian Herpe presents his traditional Provencal nativity scene, with 300 santons, 95 animals and 50 houses depicting village life in Provence.

28,000 visitors in 2024… Target: 30,000 in 2025. Come one, come all!

German :

Christian Herpe bietet uns seine traditionelle Einrichtung der provenzalischen Krippe mit 300 Santons, 95 Tieren und 50 Häusern, die das Leben in einem Dorf in der Provence nachstellen.

28.000 Besucher im Jahr 2024 … Ziel: 30000 im Jahr 2025. Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

Christian Herpe presenta il suo tradizionale cottage provenzale, con i suoi 300 santoni, 95 animali e 50 case che ricreano la vita del villaggio in Provenza.

28.000 visitatori nel 2024… Obiettivo: 30.000 nel 2025. Venite tutti!

Espanol :

Christian Herpe presenta su tradicional cuna provenzal, con sus 300 santones, 95 animales y 50 casas que recrean la vida de los pueblos de la Provenza.

28.000 visitantes en 2024… Objetivo: 30.000 en 2025. ¡Venga uno, vengan todos!

