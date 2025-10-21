La grande découverte des secrets du cirque Le Plongeoir Le Mans

Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe

Début : 2025-10-21 16:30:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

2025-10-21 2025-12-30 2026-02-17 2026-04-15 2026-07-07 2026-07-21

La grande découverte des secrets du cirque

Défis, jeux et expériences afin de percer les mystères du monde du cirque !

Café ouvert et goûter en vente sur place .

English :

The great discovery of circus secrets

German :

Die große Entdeckung der Zirkusgeheimnisse

Italiano :

Alla scoperta dei segreti del circo

Espanol :

Descubrir los secretos del circo

L’événement La grande découverte des secrets du cirque Le Mans a été mis à jour le 2025-10-15 par Le Plongeoir Cité du Cirque