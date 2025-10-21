La grande découverte des secrets du cirque Le Plongeoir Le Mans
La grande découverte des secrets du cirque Le Plongeoir Le Mans mardi 21 octobre 2025.
La grande découverte des secrets du cirque
Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-21 16:30:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2025-10-21 2025-12-30 2026-02-17 2026-04-15 2026-07-07 2026-07-21
La grande découverte des secrets du cirque
Défis, jeux et expériences afin de percer les mystères du monde du cirque !
Café ouvert et goûter en vente sur place .
Le Plongeoir 6 Boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
English :
The great discovery of circus secrets
German :
Die große Entdeckung der Zirkusgeheimnisse
Italiano :
Alla scoperta dei segreti del circo
Espanol :
Descubrir los secretos del circo
L’événement La grande découverte des secrets du cirque Le Mans a été mis à jour le 2025-10-15 par Le Plongeoir Cité du Cirque