La + Grande Dégustation de Beaujolais Nouveaux de l’Univers La Maison des Beaujolais Belleville-en-Beaujolais

La + Grande Dégustation de Beaujolais Nouveaux de l’Univers

La Maison des Beaujolais 441 avenue de l’Europe Belleville-en-Beaujolais Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Repas avec Vins Nouveaux Compris

Début : 2025-11-20 10:00:00

fin : 2025-11-23 21:00:00

2025-11-20

Bienvenue à La + Grande Dégustation de Beaujolais Nouveaux de l’Univers avec au programme plus de 150 Beaujolais Nouveaux Rouges et Rosés à découvrir. Le tout dans une ambiance festive et authentique. Un véritable moment de partage et de tradition.

La Maison des Beaujolais 441 avenue de l’Europe Belleville-en-Beaujolais 69220 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 66 16 46 contat@lamaisondesbeaujolais.fr

English :

Welcome to La + Grande Dégustation de Beaujolais Nouveaux de l’Univers with over 150 Beaujolais Nouveaux Reds and Rosés to discover. All in a festive, authentic atmosphere. A true moment of sharing and tradition.

German :

Willkommen zu La + Grande Dégustation de Beaujolais Nouveaux de l’Univers , bei der es über 150 neue Beaujolais Nouveaux Rouges und Rosés zu entdecken gibt. Das Ganze findet in einer festlichen und authentischen Atmosphäre statt. Ein echter Moment des Teilens und der Tradition.

Italiano :

Benvenuti alla Più grande degustazione di Beaujolais Nouveau dell’universo , con oltre 150 Beaujolais Nouveaux rossi e rosati da scoprire. Il tutto in un’atmosfera festosa e autentica. Un vero momento di condivisione e tradizione.

Espanol :

Bienvenido a La mayor cata de Beaujolais Nouveau del universo , con más de 150 Beaujolais Nouveaux tintos y rosados por descubrir. Todo ello en un ambiente festivo y auténtico. Un verdadero momento de convivencia y tradición.

