La Grande Démo La Plateforme Marseille 2e Arrondissement

La Grande Démo

Vendredi 10 avril 2026 de 9h30 à 22h. La Plateforme 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 09:30:00

fin : 2026-04-10 22:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Une journée portes ouvertes dédiée au numérique sous toutes ses formes — pour voir, comprendre et agir dans un monde façonné par le code.

Conférences, live coding, ateliers et installations La Grande Démo célèbre un numérique vivant, créatif et accessible à tous.







Evénement signature de L’école La Plateforme_, La Grande Démo est une journée portes ouvertes dédiée au numérique sous toutes ses formes, pensée pour rendre visible l’invisible et acculturer le public aux impacts sociétaux des technologies.





Conçue comme un format hybride et inédit à Marseille, elle mêle





– conférences et tables rondes,

– masterclass et ateliers pratiques,

– démonstrations technologiques,

– installations numériques interactives,

– performances artistiques.





La journée s’adresse en priorité aux étudiants, futurs étudiants et publics curieux du numérique, avant de se prolonger par un afterwork à destination des entreprises, accueillant performances originales mêlant live coding musical et DJ sets. .

La Plateforme 12 rue Urbain V Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An open day dedicated to digital technology in all its forms? to see, understand and act in a world shaped by code.

L’événement La Grande Démo Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille