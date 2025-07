LA GRANDE DESCENTE DE LA FOIRE COURSE DE CAISSE À SAVON L’Hermenault

LA GRANDE DESCENTE DE LA FOIRE COURSE DE CAISSE À SAVON L’Hermenault samedi 6 septembre 2025.

LA GRANDE DESCENTE DE LA FOIRE COURSE DE CAISSE À SAVON

Centre-bourg L’Hermenault Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-06 19:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Nouveau une course de caisse à savon délirante à l’Hermenault, en préambule de la Foire à l’Ancienne (6 et 7 septembre, le centre bourg de l’Hermenault retrouvera l’ambiance d’une foire d’antan, comme chaque année depuis 28 éditions !)

Esprit de la course

Un événement populaire, bon enfant, et surtout festif ! Venez présenter votre caisse à savon artisanale drôle, belle, déjantée ou rétro et participez à une journée inoubliable dans l’esprit de la Foire à l’Ancienne.

———-

️ Programme de la journée

9h30 Accueil des équipages à la capitainerie

10h Contrôle technique (caisse + équipements)

11h – Essais libres

12h Pause déjeuner

13h Annonce de l’ordre de passage

13h30 Départ des courses

18h Fin des courses

19h Remise des prix

———-

Récompenses & Catégories

Les Rois du Chrono

Pour le meilleur temps de descente

Les As du Style

Pour la caisse la plus originale et les plus beaux déguisements

Le Prix de la Foire

Pour l’équipage qui incarne le mieux l’esprit de la Foire à l’Ancienne

———-

️ Déroulement des courses

Les courses se déroulent sur une pente avec virages

Le départ se fait avec le pilote installé ; l’équipage peut pousser

⚠️ Faux départ = pénalité de 10 secondes

Les caisses sont remontées via les anneaux de remorquage

Contrôle technique recommandé entre chaque manche

Le classement est établi selon le temps chronométré + pénalités

———-

Conditions de participation

Équipage de 2 à 4 personnes

Pilote âgé de 14 ans minimum le jour de la course

Équipements obligatoires :

✅ Casque de moto

✅ Gants

✅ Chaussures fermées

✅ T-shirt à manches longues + pantalon

✅ Attestation parentale (pour les mineurs)

À présenter sur place au contrôle technique :

Attestation de responsabilité civile (pour chaque pilote)

Attestation parentale + carte d’identité (pour les pilotes mineurs)

Équipements recommandés :

Genouillères et coudières

Harnais ou ceinture de sécurité

———-

Règlement technique des véhicules

✅ Obligatoire :

Véhicule fait maison (aucun achat de caisse toute faite)

Sans moteur

Minimum 3 roues

Direction fonctionnelle (volant, poignée, etc.)

Freinage réellement efficace

Plancher rigide (pieds hors du vide)

Anneaux de remorquage obligatoires à l’avant et à l’arrière

Dimensions maximales :

Monoplace largeur 1,80 m

Multiplaces largeur 2,50 m

Autres règles :

Aucun élément tranchant ou dangereux

Décorations souples ou déformables

Protections latérales recommandées (20 cm minimum)

———-

Programme de la Foire à l’Ancienne

La soirée du samedi 6 septembre continuera avec le repas champêtre et l’orchestre Light’Up, avant une retraite aux flambeaux et le feu d’artifice.

Le dimanche 7 septembre, le centre bourg de l’Hermenault retrouvera l’ambiance d’une foire d’antan avec les marchés de producteurs locaux et créateurs, le marché aux volailles, les animaux de races anciennes et locales, la démonstration de métiers anciens, les nombreuses animations musicales, parade avec entre autre la Fanfare Le Réveil Fulgentais, et le repas champêtre traditionnel.

Les concours agricoles animeront la journée nous retrouverons le traditionnel concours départemental de race parthenaise ainsi que le concours départemental caprin et le concours national de chiens de troupeaux classes 1 et 2.

Entrée gratuite.

———-

Inscription obligatoire pour participer à la course

https://sites.google.com/comitedesfeteslhermenault.fr/foirealanciennedelhermenault/inscriptions/course-de-caisse-%C3%A0-savon?authuser=0

———-

contact@foirealanciennelhermenault.fr

07 84 94 86 03 .

Centre-bourg L’Hermenault 85570 Vendée Pays de la Loire +33 7 84 94 86 03 contact@foirealanciennelhermenault.fr

English :

New: a crazy soapbox race in l’Hermenault, as a prelude to the Foire à l’Ancienne (September 6 and 7, the town center of l?Hermenault will rediscover the atmosphere of an old-fashioned fair, as it has every year for the past 28 editions!)

German :

Neu: ein verrücktes Seifenkistenrennen in L’Hermenault, im Vorfeld der Foire à l’Ancienne (6. und 7. September, das Stadtzentrum von L’Hermenault wird die Atmosphäre eines Jahrmarkts von früher wieder aufleben lassen, wie jedes Jahr seit 28 Ausgaben)!

Italiano :

Novità: una folle gara di soapbox a l’Hermenault, come preludio alla Foire à l’Ancienne (il 6 e 7 settembre, il centro di l’Hermenault tornerà a respirare l’atmosfera di una fiera d’altri tempi, come avviene ogni anno da 28 edizioni)

Espanol :

Novedad: una loca carrera de soapbox en l’Hermenault, como preludio de la Foire à l’Ancienne (los días 6 y 7 de septiembre, el centro de l’Hermenault volverá a vivir el ambiente de una feria a la antigua usanza, ¡como cada año desde hace 28 ediciones!)

