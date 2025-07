La grande dictée avenue des Maréchaux Angoulême

La grande dictée avenue des Maréchaux Angoulême samedi 27 septembre 2025.

La grande dictée

avenue des Maréchaux Théâtre d’Angoulême Angoulême Charente

Début : Samedi 2025-09-27 15:00:00

2025-09-27

Venez participer à la 22ème édition de la Grande Dictée !

Au programme, la dictée bien-sûr mais de nombreuses surprises vous attendent également.

avenue des Maréchaux Théâtre d'Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Come and take part in the 22nd edition of the Grande Dictée!

The program includes the dictation, of course, but there are plenty of surprises in store too.

German :

Nehmen Sie an der 22. Ausgabe des Großen Diktats teil!

Auf dem Programm steht natürlich das Diktat, aber es warten auch viele Überraschungen auf Sie.

Italiano :

Venite a partecipare al 22° Grande Dictée!

Il programma prevede ovviamente il dettato, ma ci sono anche molte sorprese in serbo.

Espanol :

Participe en la 22ª Grande Dictée

El programa incluye, por supuesto, el dictado, pero también muchas sorpresas.

