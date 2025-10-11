La grande dicté(e) Bourges
La grande dicté(e) Bourges samedi 11 octobre 2025.
La grande dicté(e)
11 Rue Michel Marest Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 13:30:00
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
La Ruche de quartier de Lahitolle vous invite à sa Grande dictée.
Venez tester vos talents en orthographe et défier votre famille, vos amis… ou vous-même, lors de cet événement dédié à la langue de Molière.
Munissez-vous de votre plus belle plume (ou d’un simple stylo), et lancez-vous ! Une correction collective sera proposée sur place à l’issue de la dictée. .
11 Rue Michel Marest Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 81 05 citoyennete.democratie-directe@ville-bourges.fr
English :
The Ruche de quartier de Lahitolle invites you to its Grande dictée.
German :
Der Nachbarschaftshive Lahitolle lädt Sie zu seinem Großen Diktat ein.
Italiano :
La Ruche de quartier de Lahitolle vi invita alla sua Grande dictée.
Espanol :
La Ruche de quartier de Lahitolle le invita a su Grande dictée.
L’événement La grande dicté(e) Bourges a été mis à jour le 2025-10-06 par OT BOURGES