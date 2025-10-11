La grande dicté(e) Bourges

La grande dicté(e) Bourges samedi 11 octobre 2025.

La grande dicté(e)

11 Rue Michel Marest Bourges Cher

Début : 2025-10-11 13:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

La Ruche de quartier de Lahitolle vous invite à sa Grande dictée.

Venez tester vos talents en orthographe et défier votre famille, vos amis… ou vous-même, lors de cet événement dédié à la langue de Molière.

Munissez-vous de votre plus belle plume (ou d’un simple stylo), et lancez-vous ! Une correction collective sera proposée sur place à l’issue de la dictée. .

11 Rue Michel Marest Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 81 05 citoyennete.democratie-directe@ville-bourges.fr

English :

The Ruche de quartier de Lahitolle invites you to its Grande dictée.

German :

Der Nachbarschaftshive Lahitolle lädt Sie zu seinem Großen Diktat ein.

Italiano :

La Ruche de quartier de Lahitolle vi invita alla sua Grande dictée.

Espanol :

La Ruche de quartier de Lahitolle le invita a su Grande dictée.

