la grande dictée carollaise Espace François Simon Salle des fêtes Carolles dimanche 11 janvier 2026.
Espace François Simon Salle des fêtes 45 rue division Leclerc Carolles Manche
Tarif : 2€
Début : 2026-01-11 15:00:00
fin : 2026-01-11 17:00:00
Venez relever le défi de la dictée ouverte à tous !
Un moment convivial pour jouer avec les mots, en famille ou entre amis.
Participation 2€ à donner à l’entrée
Petit goûter proposé sur place. .
