la grande dictée carollaise Espace François Simon Salle des fêtes Carolles

Espace François Simon Salle des fêtes 45 rue division Leclerc Carolles Manche

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11 17:00:00

2026-01-11

Venez relever le défi de la dictée ouverte à tous !

Un moment convivial pour jouer avec les mots, en famille ou entre amis.

Participation 2€ à donner à l’entrée

Petit goûter proposé sur place. .

Espace François Simon Salle des fêtes 45 rue division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie

