La Grande Dictée de Brec’h Rue Georges Cadoudal Brech

La Grande Dictée de Brec'h
samedi 28 février 2026
Rue Georges Cadoudal Centre culturel Maison blanche Brech Morbihan
15:00:00
17:00:00
2026-02-28
Et cette année, elle prend ses quartiers dans le centre culturel Maison blanche Ti Gwenn ! Le texte aura pour thème Balade nocturne , thème culturel de l’année 2026.
Après 10 ans de bons et loyaux services, Hervé Claude passe le micro à sa consoeur Catherine Matausch, ancienne journaliste de France 3 .
+33 2 97 57 79 96
