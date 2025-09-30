La Grande Dictée de Julien Soulier La Salle des Concerts Le Mans

La Grande Dictée de Julien Soulier La Salle des Concerts Le Mans mardi 30 septembre 2025.

La Grande Dictée de Julien Soulier

La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-30 18:30:00

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-30

La Grande Dictée de Julien Soulier

Dans le cadre de Faites Lire ! La Fête de la Lecture.

La Grande Dictée de Julien Soulier

Cette année encore, Faites Lire ! accueille la Grande dictée, un rendez-vous ludique et convivial, célébrant la langue française et l’amour des mots, créé et animé par Julien Soulié, auteur de livres sur la langue française et expert du projet Voltaire.

Avec le soutien de l’Académie française. .

La Salle des Concerts 58 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 72 94 92 53

English :

The Great Dictation by Julien Soulier

German :

Das große Diktat von Julien Soulier

Italiano :

Il grande dettato di Julien Soulier

Espanol :

El gran dictado de Julien Soulier

L’événement La Grande Dictée de Julien Soulier Le Mans a été mis à jour le 2025-09-05 par CDT72