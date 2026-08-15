La grande dictée de la Mem !, Médiathèque Espace Mélanie, Riec-sur-Bélon
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Espace Mélanie · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
La grande dictée de la Mem ! Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Espace Mélanie Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Dans le cadre de Biblis en folie, nous vous invitons à participer à une dictée géante, ouverte à tous les amoureux des mots. Un moment convivial pour tester son orthographe, jouer avec la langue française et partager le plaisir de lire et d’écrire.
Prêts à relever le défi ?
Médiathèque Espace Mélanie 4 rue des gentilshommes, 29340 Riec-sur-Bélon, France Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33298065030 https://www.matilin.bzh/en-pratique/les-mediatheques-du-re Entièrement réhabilitée avec son jardin, la médiathèque de Riec-sur-Bélon propose différents espaces accessibles à toutes et tous, conçus tous les publics.
15 000 livres et revues, 2000 DVD, 800 CD, 500 jeux, 150 jeux vidéo à consulter gratuitement sur place ou à emprunter si l’on est abonné. La médiathèque dispose de places de parking PMR : 1 place rue des gentilshommes (accès entrée principale), 1 place rue Jacques Decaux (accès coté jardin).
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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