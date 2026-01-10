La grande dictée de l’année Bibliothèque Antipode Rennes
La grande dictée de l’année Bibliothèque Antipode Rennes samedi 24 janvier 2026.
La grande dictée de l’année Bibliothèque Antipode Rennes Samedi 24 janvier, 11h00 réservation conseillée
Vous pensiez être un crac en orthographe ? La grande dictée annuelle organisée par la bibliothèque Antipode vous met au défi. À vos stylos !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-01-24T11:00:00.000+01:00
Fin : 2026-01-24T12:30:00.000+01:00
1
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70
Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70