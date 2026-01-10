La grande dictée de l’année Bibliothèque Antipode Rennes Samedi 24 janvier, 11h00 réservation conseillée

Vous pensiez être un crac en orthographe ? La grande dictée annuelle organisée par la bibliothèque Antipode vous met au défi. À vos stylos !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-24T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-24T12:30:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 70

Bibliothèque Antipode 75, avenue Jules Maniez 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr 02 23 62 26 70



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

