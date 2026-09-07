La Grande Dictée de Saint-Louis-de-Montferrand, Comptoir des Confluences, Saint-Louis-de-Montferrand

Informations pratiques

La Grande Dictée de Saint-Louis-de-Montferrand Samedi 19 septembre, 11h00 Comptoir des Confluences Gironde

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Que vous soyez un champion de l’accord du participe passé ou simplement curieux de tester votre orthographe dans une ambiance conviviale, rejoignez-nous pour relever le défi, partager un moment intergénérationnel et célébrer la richesse de la langue française au sein de l’écomusée de la commune !

Petit-déjeuner et visite de l’écomusée à 10h30.

Plusieurs catégories : enfants, ados, adultes. Remise des prix en fin de journée à 18h30 à la Médiathèque.

Animation proposée par la municipalité dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Comptoir des Confluences Rue Louis Monteau, 33440 Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-saintlouisdemontferrand.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556879952 »}]

À vos stylos ! La Grande dictée débarque à Saint-Louis-de-Montferrand ! dictée passé

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