La Grande Dictée de Saint-Louis-de-Montferrand, Comptoir des Confluences, Saint-Louis-de-Montferrand
samedi 19 septembre 2026 · Comptoir des Confluences · Saint-Louis-de-Montferrand
Informations pratiques
La Grande Dictée de Saint-Louis-de-Montferrand Samedi 19 septembre, 11h00 Comptoir des Confluences Gironde
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Que vous soyez un champion de l’accord du participe passé ou simplement curieux de tester votre orthographe dans une ambiance conviviale, rejoignez-nous pour relever le défi, partager un moment intergénérationnel et célébrer la richesse de la langue française au sein de l’écomusée de la commune !
Petit-déjeuner et visite de l’écomusée à 10h30.
Plusieurs catégories : enfants, ados, adultes. Remise des prix en fin de journée à 18h30 à la Médiathèque.
Animation proposée par la municipalité dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Comptoir des Confluences Rue Louis Monteau, 33440 Saint-Louis-de-Montferrand 33440 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@mairie-saintlouisdemontferrand.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556879952 »}]
À vos stylos ! La Grande dictée débarque à Saint-Louis-de-Montferrand ! dictée passé
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