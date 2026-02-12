LA GRANDE DICTÉE DES ARCHIVES Montpellier
LA GRANDE DICTÉE DES ARCHIVES Montpellier samedi 21 février 2026.
LA GRANDE DICTÉE DES ARCHIVES
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Les Archives vous invitent à une dictée ludique. Pour participer il suffit de s’inscrire dans l’agenda pierresvives en ligne.
Un moment de partage et d’amusement ouvert à tous
Durée 1h30 à 2h
Tout publics, adultes et jeunes à partir de 10 ans.
Gratuit, sur réservation dans l’agenda sur le site de Pierresvives. .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie
