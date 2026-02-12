LA GRANDE DICTÉE DES ARCHIVES Montpellier

LA GRANDE DICTÉE DES ARCHIVES

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Les Archives vous invitent à une dictée ludique. Pour participer il suffit de s’inscrire dans l’agenda pierresvives en ligne.

Un moment de partage et d’amusement ouvert à tous

Durée 1h30 à 2h

Tout publics, adultes et jeunes à partir de 10 ans.

Gratuit, sur réservation dans l'agenda sur le site de Pierresvives.

