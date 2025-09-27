La grande dictée et picnic Baume-les-Dames

La grande dictée et picnic Baume-les-Dames samedi 27 septembre 2025.

La grande dictée et picnic

Foyer rural Baume-les-Dames Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 15:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Participez à la grande dictée répartie en deux groupes les enfants de 10 à 15 ans et les adultes de 16 à 99 ans.

La participation est gratuite et le gagnant remportera un lot.

Buvette et snacking sur place

Cette dicté sera suivi d’un picnic tiré du sac et de l’inscriptions aux activités toute la journée. .

Foyer rural Baume-les-Dames 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté frijep.moncey@gmail.com

English : La grande dictée et picnic

German : La grande dictée et picnic

Italiano :

Espanol :

L’événement La grande dictée et picnic Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-09-15 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS