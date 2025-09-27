La grande dictée et picnic Baume-les-Dames
La grande dictée et picnic Baume-les-Dames samedi 27 septembre 2025.
La grande dictée et picnic
Foyer rural Baume-les-Dames Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 15:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Participez à la grande dictée répartie en deux groupes les enfants de 10 à 15 ans et les adultes de 16 à 99 ans.
La participation est gratuite et le gagnant remportera un lot.
Buvette et snacking sur place
Cette dicté sera suivi d’un picnic tiré du sac et de l’inscriptions aux activités toute la journée. .
Foyer rural Baume-les-Dames 25870 Doubs Bourgogne-Franche-Comté frijep.moncey@gmail.com
English : La grande dictée et picnic
German : La grande dictée et picnic
Italiano :
Espanol :
L’événement La grande dictée et picnic Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-09-15 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS