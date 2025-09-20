La grande dictée Foyer communal Calvisson

La grande dictée Samedi 20 septembre, 09h30 Foyer communal Gard

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de place limité. Matériel fourni.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

La ville de Calvisson et Prof Express vous invitent à une grande dictée intergénérationnelle !

La manifestation se veut familiale, ludique et conviviale. Ouverte aux enfants à partir du CM1, aux collégiens, lycéens, adultes et séniors, cet évènement sera l’occasion de fédérer petits et grands autour d’un exercice orthographique parfois redouté ! Le texte de la dictée, concocté par Prof Express, aura des niveaux de difficulté adaptés à chacun.

Foyer communal Route de la cave 30420 Calvisson Calvisson 30420 Gard Occitanie

© Ville de Calvisson