La grande dictée lotoise

Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 15:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Amusons-nous avec l’orthographe ! Sur le modèle des grandes dictées de Bernard Pivot, une dictée pour savourer la beauté et la difficulté de la langue française

Verre de l’amitié offert

Tout public

Amusons-nous avec l’orthographe ! Sur le modèle des grandes dictées de Bernard Pivot, une dictée pour savourer la beauté et la difficulté de la langue française

Verre de l’amitié offert

Tout public .

Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

English :

Let’s have fun with spelling! Based on Bernard Pivot’s great dictations, a dictation to savor the beauty and difficulty of the French language

Complimentary glass of friendship

Open to all

L’événement La grande dictée lotoise Martel a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Vallée de la Dordogne