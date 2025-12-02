La grande dictée lotoise Martel
La grande dictée lotoise Martel samedi 24 janvier 2026.
La grande dictée lotoise
Martel Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 15:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Amusons-nous avec l’orthographe ! Sur le modèle des grandes dictées de Bernard Pivot, une dictée pour savourer la beauté et la difficulté de la langue française
Verre de l’amitié offert
Tout public
Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96
English :
Let’s have fun with spelling! Based on Bernard Pivot’s great dictations, a dictation to savor the beauty and difficulty of the French language
Complimentary glass of friendship
Open to all
