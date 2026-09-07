La grande échapée, Médiathèque Alexandre Jardin, Lannoy

Informations pratiques

La grande échapée Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque Alexandre Jardin Nord

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

« D’abord tremper un bout d’orteil dans la mer, puis oser se jeter à l’eau, tenter de pêcher des poissons, être surprises par un ballet de méduses lumineuses, se chamailler pour la nage la plus efficace, rire aux éclats.. »

Par la compagnie Echapée Belle

Médiathèque Alexandre Jardin 42 rue de Tournai – 59390 LANNOY Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.21.77 »}]

Spectacle sensoriel sur les émotions, la mer et le voyage

compagnielechappeebelle