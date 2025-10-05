LA GRANDE ENQUETE DE NOEL – PELOUSSE PARADISE Ales

À la veille de Noël, Pipa et Bidouille, deux lutins attachants, découvrent que toutes les lettres des enfants ont mystérieusement disparu… et que le Père Noël est introuvable !Avec l’aide de la Fée des Neiges, d’un yéti un peu loufoque et d’un lutin chimiste, les enfants, devenus apprentis détectives, vont participer à une enquête pleine de rebondissements pour sauver la magie de Noël.Un spectacle interactif, drôle et féerique, mêlant humour, poésie et participation du public, pour les enfants à partir de 3 ans.Dates : 21, 22, 23 et 24 décembre 2024 à 11hLieu : Pélousse Paradise – 3 rue Josué Louche, 30100 AlèsRéservations : 06 03 01 44 54

