La grande enquête des oeufs perdus Médiathèque, La Foyothèque Nommay

La grande enquête des oeufs perdus

Médiathèque, La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay Doubs

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25 18:00:00

2026-03-25

La Foyothèque propose une animation spéciale pour les enfants

La grande enquête des œufs perdus

De mystérieux œufs ont disparu dans la médiathèque…

Les enfants devront mener l’enquête !

-Missions secrètes

-Indices cachés

-Codes mystères à découvrir

Chaque équipe devra résoudre les énigmes pour trouver le code final et ouvrir le coffre secret…

GAGNER DES CHOCOLATS !

Mercredi 25 mars 18 B Grande rue 25600 NOMMAY

15h ou 16h30

À partir de 7 ans

-Gratuit sur inscription mediatheque-nommay@orange.fr 03 81 94 70 12 Attention… les places sont limitées !

Les meilleurs enquêteurs réussiront-ils à retrouver les œufs perdus ?

Inscriptions auprès de La Foyothèque (à l’accueil, par téléphone ou par mail).

Au plaisir d’accueillir les jeunes enquêteurs ! .

Médiathèque, La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12 mediatheque-nommay@orange.fr

