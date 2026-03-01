La grande enquête des oeufs perdus Médiathèque, La Foyothèque Nommay
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-25 14:30:00
fin : 2026-03-25 18:00:00
2026-03-25
La Foyothèque propose une animation spéciale pour les enfants
La grande enquête des œufs perdus
De mystérieux œufs ont disparu dans la médiathèque…
Les enfants devront mener l’enquête !
-Missions secrètes
-Indices cachés
-Codes mystères à découvrir
Chaque équipe devra résoudre les énigmes pour trouver le code final et ouvrir le coffre secret…
GAGNER DES CHOCOLATS !
15h ou 16h30
À partir de 7 ans
-Gratuit sur inscription mediatheque-nommay@orange.fr 03 81 94 70 12 Attention… les places sont limitées !
Les meilleurs enquêteurs réussiront-ils à retrouver les œufs perdus ?
Au plaisir d’accueillir les jeunes enquêteurs ! .
Médiathèque, La Foyothèque 18B Grande Rue Nommay 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 70 12 mediatheque-nommay@orange.fr
