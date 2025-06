LA GRANDE ESCAPADE JUNGLE Béziers 5 juillet 2025 07:00

Hérault

LA GRANDE ESCAPADE JUNGLE 3 Carrefour de l’Hours Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : 2025-07-05 à 2025-08-30

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-07-05

Plongez dans l’ambiance jungle au Polygone Béziers oasis tropicale, Jungle Bar, détente et 2h de parking offertes pour un été frais et fun en plein cœur de la ville !

Vivez l’été en mode jungle au Polygone Béziers !

Les Terrasses du Polygone se transforment en véritable oasis tropicale ambiance sonore et lumineuse, animaux XXL, espace détente ombragé et rafraîchissant en journée comme en soirée.

Tous les soirs, installez-vous au Jungle Bar pour profiter de cocktails dans un décor immersif et végétal.

Et pour vous faciliter la vie 2h de parking gratuit dès votre première visite en vous rendant à l’accueil du centre.

Cet été, shopping et fraîcheur sont au rendez-vous au Polygone Béziers. Le lieu idéal pour faire ses achats, profiter d’une pause et passer un moment agréable, en plein cœur de la ville. .

3 Carrefour de l’Hours

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 09 75 50

English :

Dive into the jungle atmosphere at the Polygone Béziers: tropical oasis, Jungle Bar, relaxation and 2 hours free parking for a cool and fun summer in the heart of the city!

German :

Tauchen Sie ein in die Dschungel-Atmosphäre des Polygone Béziers: tropische Oase, Jungle Bar, Entspannung und 2 Stunden kostenloses Parken für einen kühlen Sommer und Spaß im Herzen der Stadt!

Italiano :

Tuffatevi nell’atmosfera della giungla al Polygone Béziers: oasi tropicale, Jungle Bar, relax e 2 ore di parcheggio gratuito per un’estate fresca e divertente nel cuore della città!

Espanol :

Sumérjase en el ambiente selvático del Polygone Béziers: ¡oasis tropical, Jungle Bar, relajación y 2 horas de aparcamiento gratuito para un verano fresco y divertido en pleno centro de la ciudad!

