La grande exposition de camions et tracteur anciens AVAVIA- Usine à boutons du Viaduc Saint-Prix

samedi 10 octobre 2026 · AVAVIA- Usine à boutons du Viaduc · Saint-Prix

Informations pratiques

Saint-Prix

La grande exposition de camions et tracteur anciens

AVAVIA- Usine à boutons du Viaduc 37 route du Breuil Saint-Prix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

A.V.A.I.A organise à l’occasion de l’embouteillage de Lapalisse la grande expo de camions et tracteurs anciens. Plus de 150 véhicules exposés. Autocar navette Lapalisse- Saint Prix le dimanche.

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AVAVIA- Usine à boutons du Viaduc 37 route du Breuil Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 28 29 48 avaia@orange.fr

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English :

A.V.A.I.A. is organizing %E0 a large exhibition of vintage trucks and tractors in conjunction with the Lapalisse wine bottling event. More than 150 vehicles on display. A shuttle bus will run between Lapalisse and Saint Prix on Sunday.

L’événement La grande exposition de camions et tracteur anciens Saint-Prix a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Lapalisse