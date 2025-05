La grande exposition de l’école Pivaut – École Pivaut Nantes, 24 mai 2025 10:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-24 10:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Pivaut vous ouvre grand ses portes pendant deux jours pour un week-end gratuit dédié à la création artistique : venez découvrir, au cœur du campus, les projets de fin d’études de nos étudiants de dernière année — Concept Art, Bande Dessinée, Décoration Peinte, Illustration et Animation 2D — exposés dans tous les espaces (hall, salles de cours et ateliers).Sans réservation, rencontrez les élèves et leurs enseignants pour échanger sur leur démarche, recueillir conseils et anecdotes, et interrogez notre service admissions si vous envisagez de rejoindre l’école : plus de 40 ans de passion et de savoir-faire vous attendent !

École Pivaut Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 29 15 92 https://www.ecole-pivaut.fr/ info@ecole-pivaut.fr https://www.ecole-pivaut.fr/evenement/la-grande-expo-pivaut-2025/