La grande exposition photo à ciel ouvert Chalon-sur-Saône

La grande exposition photo à ciel ouvert Chalon-sur-Saône vendredi 17 octobre 2025.

La grande exposition photo à ciel ouvert

Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-17

Ville de l’image, Chalon a vu la naissance de l’inventeur de la photographie, Nicéphore Niépce. Pour la Paulée, le mobilier urbain accueille les œuvres de différents photographes pour composer une grande exposition à ciel ouvert sur le thème des artisans/artistes du vin, du cep de vigne jusqu’à la dégustation. Lors de cette édition 2025, vous pourrez admirer le travail artistique de l’anglais James Sturcke, ainsi que des français Lucile Carmet et Rodolphe Travel et les gagnants du concours photo. .

Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 50 65 pilar.majan-castellanos@chalonsursaone.fr

English : La grande exposition photo à ciel ouvert

German : La grande exposition photo à ciel ouvert

Italiano :

Espanol :

L’événement La grande exposition photo à ciel ouvert Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-07-27 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)