La grande fantaisie musicale musicale zoologique Salle de conférence de la Médiathèque Mâcon

La grande fantaisie musicale musicale zoologique Salle de conférence de la Médiathèque Mâcon mardi 9 décembre 2025.

La grande fantaisie musicale musicale zoologique

Salle de conférence de la Médiathèque 23 Rue de la République Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 19:00:00

fin : 2025-12-09

Date(s) :

2025-12-09

Le Carnaval des animaux s’inscrit dans la tradition française du pastiche musical et de la musique à programme. Entre humour et virtuosité, cette fantaisie regorge de clins d’oeil à Rameau, Offenbach ou Berlioz, mêlant

parodie, espièglerie et inventivité dans une oeuvre aussi brillante que facétieuse. .

Salle de conférence de la Médiathèque 23 Rue de la République Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 71 47

English : La grande fantaisie musicale musicale zoologique

German : La grande fantaisie musicale musicale zoologique

Italiano :

Espanol :

L’événement La grande fantaisie musicale musicale zoologique Mâcon a été mis à jour le 2025-08-26 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)