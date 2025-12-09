La grande fantaisie musicale musicale zoologique Salle de conférence de la Médiathèque Mâcon
Salle de conférence de la Médiathèque 23 Rue de la République Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Début : 2025-12-09 19:00:00
fin : 2025-12-09
2025-12-09
Le Carnaval des animaux s’inscrit dans la tradition française du pastiche musical et de la musique à programme. Entre humour et virtuosité, cette fantaisie regorge de clins d’oeil à Rameau, Offenbach ou Berlioz, mêlant
parodie, espièglerie et inventivité dans une oeuvre aussi brillante que facétieuse. .
