La grande farandole Aix Balèti Aix-en-Provence

Samedi 6 décembre 2025 de 17h à 18h30. Remontée du cours Mirabeau jusqu’à la scène Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 18:30:00

2025-12-06

C’est sur le cours Mirabeau que vous pourrez participer à une farandole géante, la plus grande du monde peut-être avec votre participation !

La farandole c’est provençal et c’est une danse déambulation très simple, entraînée par un meneur, sur une musique c’est des instruments traditionnels qui pour l’occasion sera jouée par un groupe de la région et des musiciens-nes d’Aix Balèti.

Participez à cette farandole dès 17h ou entrez dans la danse quand elle passe devant vous, et venez faire de celle-ci, peut-être la plus grande du monde ! Un peu avant le départ, quelques explications seront données à côté de la scène pour ceux qui le souhaitent.



Les musiciens poursuivront cette année avec un Balèti à ciel ouvert en haut du cours Mirabeau. Venez et entrez dans la danse ! .

Remontée du cours Mirabeau jusqu’à la scène Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On the Cours Mirabeau, you can take part in a giant farandole, perhaps the biggest in the world, with your participation!

German :

Auf dem Cours Mirabeau können Sie an einer riesigen Farandole teilnehmen, der größten der Welt, vielleicht mit Ihrer Beteiligung!

Italiano :

Sul Cours Mirabeau, potrete partecipare a una farandola gigante, forse la più grande del mondo!

Espanol :

En el Cours Mirabeau, podrá participar en una farandula gigante, ¡quizá la más grande del mundo!

