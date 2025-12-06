La grande faune sauvage en périurbain : mieux la connaître pour mieux coexister Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Saint-Médard-en-Jalles

La grande faune sauvage en périurbain : mieux la connaître pour mieux coexister Samedi 6 décembre, 10h00 Saint-Médard-en-Jalles – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde

Saviez-vous que cerfs, chevreuils ou sangliers partagent parfois nos forêts périurbaines, à quelques pas seulement de nos habitations ? Cette animation familiale vous invite à découvrir le monde fascinant du grand gibier en zone périurbaine.

Accompagnés d’un animateur nature, partez pour une balade immersive à la rencontre de ces grands animaux sauvages. Apprenez à identifier les principales espèces, repérez leurs traces et découvrez leur mode de vie discret mais bien présent en lisière de ville.

Mais au-delà de l’observation, cette animation est aussi l’occasion d’aborder les questions essentielles de cohabitation entre la faune sauvage et les humains, ainsi que les enjeux liés à la gestion du grand gibier : régulation des populations, impacts sur les milieux, sécurité routière, ou encore les rôles des différents acteurs (chasseurs, collectivités, citoyens…).

Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

