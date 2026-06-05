La Grande Fête #7 Plaine des sports Ayguemorte-les-Graves
La Grande Fête #7 Plaine des sports Ayguemorte-les-Graves samedi 12 septembre 2026.
Ayguemorte-les-Graves
La Grande Fête #7
Plaine des sports 58 Avenue du Général de Gaulle Ayguemorte-les-Graves Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La Grande Fête revient cette année les 11-12-13 Septembre à Ayguemorte les Graves (Sud Bordeaux) !
Cinéma plein air, Concerts sous chapiteau, Arts de la rue, Feux d’artifice, Concours de Caisse à Savon, Gastronomie et art de vivre sont au programme de ces 3 jours pour une vraie parenthèse festive et citoyenne !
Grands jeux en bois surdimensionnés pendant toute la fête en libre service avec l’association AJC
Samedi 12 Septembre 2026
10h00 Balade nature
12h00 Apéro Mix BIC Sound System
14h00 Arts de rue Drôle d’impression
15h00 Arts de rue Spen & Lulla
16h00 Arts de rue John & les Nonnes
17h15 Arts de rue Idylle
18h30 Concert Dr. Ring Ding & the Dandimite’s
20h15 Concert Eiffel
22h00 Concert Flavia Coelho
23h45 Concert Roland Cristal
Retrouvez le programme complet sur la page Facebook de l’événement ! .
Plaine des sports 58 Avenue du Général de Gaulle Ayguemorte-les-Graves 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 10 15 bicdesgraves@gmail.com
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English : La Grande Fête #7
L’événement La Grande Fête #7 Ayguemorte-les-Graves a été mis à jour le 2026-06-05 par Sud Bordeaux Tourisme
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