La Grande fête de la Parcelle avec POUSH, le CENTQUATRE-PARIS et LA CREOLE la Parcelle Paris samedi 27 septembre 2025.
Au programme l’après-midi
De 15h à 18h
Les Rencontres Joyeuses par la Maison des Petits du CENTQUATRE-PARIS
Ateliers de tissage upcyclé, grande fresque en dripping et puzzle de coloriage sauront ravir les plus petits !
À partir de 3 ans
Le Petit Théâtre par Valentine Prissette & John Fou, artistes résidents chez POUSH
Un décor de théâtre textile et pictural s’anime. Le public est invité à inventer personnages et accessoires pour ce cirque de marionnettes, entre fabrication, interprétation et prises de vues. Un atelier performatif pensé par les artistes Valentine Prissette et John Fou.
À partir de 8 ans
DJ sets par Radio Minus
Une sélection musicale rare et ludique, issue de vinyles destinés aux enfants du monde entier. Entre sieste musicale et découvertes sonores pour accompagner les ateliers de l’après-midi.
L’après-midi sera ponctué par Wrestling society, des performances de catch de l’artiste Clément Courgeon à 16h puis à 18h.
Au programme le soir
18h30 – 19h30 : Atelier de danse avec Patricia Badin
Cet atelier propose une exploration du twerk comme pratique artistique, politique et corporelle. Centré sur le bassin et la musicalité, il s’appuie sur les rythmes bouyon et afro-diasporiques. Les participants y travailleront autant le lâcher-prise que la technique : isolations, ondulations, vibrations et contrôle du mouvement. Plus qu’un simple entraînement, c’est un espace de transmission et de réappropriation du corps, où le mouvement devient un langage de résistance, de puissance et de liberté.
20h – 20h30 : Performance SOUL par LA CREOLE
LA CREOLE est un collectif pluridisciplinaire voué au rayonnement des cultures du métissage. Son propos prend racine dans la pensé du « Tout monde » de l’écrivain Edouard Glissant : un monde que l’on partage selon un principe d’interpénétration des cultures.
Interprètes : Cindy Emelie – Hebi Snake – Ziikos
20h30 – 22h30 : DJ set de Doubi
Spécialiste des musiques caribéennes, Doubi ne se limite pas à un seul registre : ses sets naviguent entre dancehall, shatta, bouyon, zouk, soca et afrobeat, créant une ambiance fédératrice et puissante qui fait vibrer tous les publics.
Préparez votre visite
Événement gratuit sur réservation en deux parties : après-midi ou soirée (si vous souhaitez assister à la journée complète, merci de réserver deux billets)
Restauration sur place avant de poursuivre la soirée à la Station — Gare des Mines avec LA CREOLE !
La Parcelle, jardin culturel attenant au 19M, célèbre sa fin de saison en se réinventant en terrain de jeu pour petits et grands : une grande kermesse joyeuse faisant la part belle au geste, à la performance et à la danse. Une programmation signée avec POUSH, le CENTQUATRE-PARIS et LA CREOLE pour danser jusqu’au bout de la soirée.
Le samedi 27 septembre 2025
de 15h00 à 23h00
gratuit
Tout public.
la Parcelle 22, place Skanderbeg 75019 Paris
https://www.le19m.com/agenda/grande-fete-parcelle