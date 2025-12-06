La Grande Fête des enfants à la Cité des sciences et de l’industrie Cité des sciences et de l’industrie Paris

Préparez-vous à vivre un week-end exceptionnel rempli de découvertes et de divertissements qui envahiront tous les étages ! Une occasion unique pour petits et grands de s’amuser tout en apprenant.

Au programme

Cette année encore, la Cité se transformera en terrain de jeu géant pour petits et grands avec :

des ateliers scientifiques et créatifs pour expérimenter, manipuler et fabriquer ensemble

pour expérimenter, manipuler et fabriquer ensemble des spectacles et des démonstrations spectaculaires .

des espaces de jeux et de découvertes interactives à tous les étages

et pour finir, le Bazar Musical, un grand moment festif où l’on danse tous ensemble pour clôturer la journée !

En attendant de connaître en détail toutes les surprises qui vous attendent, bloquez votre agenda !

La Grande fête des enfants, rendez-vous annuel incontournable à la Cité des sciences et de l’industrie, fait son grand retour ! Le temps d’un week-end, la Cité se transforme pour vous accueillir en famille, enfants et curieux de tous âges, dans une ambiance festive et joyeuse.

Du samedi 06 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

payant Tout public.

Date(s) :

Cité des sciences et de l’industrie 30 avenue Corentin-Cariou 75019 Paris

https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/la-grande-fete-des-enfants