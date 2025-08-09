La Grande Fête des Petits Bateaux Lormes

La Grande Fête des Petits Bateaux Lormes samedi 9 août 2025.

La Grande Fête des Petits Bateaux

Etang du Goulot Lormes Nièvre

“La Grande Fête des Petits Bateaux” à Lormes.Concours international de création de petits bateaux, pour les petits et les grands.Matériel fourni sur place. Dés 10h, sur la plage de l’étang du Goulot. Rendez vous à l’accueil du camping avec les artistes de Lormes. Début de créations. 12h fin des épreuves, remise des prix. 12h30 pique nique sur la plage (abri s’il pleut). .

Etang du Goulot Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 31 55

