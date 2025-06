La Grande Fête – Le Grand Cordel MJC Rennes 22 juin 2025

La Grande Fête 2025 du Grand Cordel MJC inaugure la nouvelle aire de jeux ! Rendez-vous au jardin pour un après-midi festif, gratuit, ouvert à tou·te·s ; des jeux, activités, un concert, un spectacle…

Dimanche 22 juin, c’est la Grande Fête 2025 du Grand Cordel MJC et l’inauguration de l’aire de jeux !

15h-18h : ateliers créatifs en famille, animations : jeux, lectures avec les enfants, arts plastiques, ateliers numériques, autres activités…

15h-18h : spectacle participatif tout public « Les coulisses de la véritable inauguration avérée de… l’aire de jeux » par C.I.S.E.A.U. SARL

16h-16h30 : l’inauguration de l’aire de jeux, projet lauréat du budget participatif des enfants de la Ville de Rennes.

En présence d’enfants porteurs du projet et de Madame la Maire

16h30-17h : un grand goûter offert par la Ville de Rennes

18h-19h : « Tapis rouge » Concert chanté pour les droits des enfants (sortie de résidence)

> Une vente de gâteaux sera proposée par des jeunes pendant toute la durée de ’événement pour financer activités et séjours organisés avec la MJC.

> Buvette pour petits et grands.

dimanche 22 juin 2025 – 15:00-19:00

jardin du Grand Cordel MJC – 18 rue des plantes, 35700 Rennes (bus lignes C2-C5-14 Turmel ou métro ligne b Joliot-Curie – Chateaubriand)

‍♀️ gratuit, ouvert à toutes et tous

en savoir plus : [https://www.grand-cordel.com/2024/08/30/la-grande-fete/](https://www.grand-cordel.com/2024/08/30/la-grande-fete/)

