LA GRANDE FÊTE Le Grand Cordel MJC Rennes Samedi 27 juin 2026, 15h00 Gratuit, ouvert à toustes

Rejoignez-nous autour de l’aire de jeux derrière la MJC pour fêter ensemble le début de l’été !

La Grande Fête est un temps festif et convivial gratuit et ouvert à toutes et tous. Elle est le reflet des valeurs portées par la MJC tout au long de la saison et qui se construisent autour des rencontres, des échanges et de la reconnaissance mutuelle des personnes.

L’organisation de la Grande Fête laisse une grande place à la participation des bénévoles et partenaires du quartier.

Au programme cette saison encore : des ateliers et initiations créatives en famille, des animations, des lectures avec la bibliothèque des Longs Champs et une petite restauration proposée par les jeunes de la MJC pour financer leurs séjours d’été.

La soirée se clôturera par un spectacle pour petits et grands !

