La grande fresque de Noël Place Littré Avranches

La grande fresque de Noël

Place Littré Hôtel de Ville Avranches Manche

Début : 2025-12-12 10:30:00

fin : 2025-12-12 12:30:00

2025-12-12

Un atelier haut en couleurs en compagnie de l’illustratrice jeunesse Anne-Isabelle Le Touzé avec qui les enfants pourront réaliser la Grande fresque de Noël . Un moment créatif et joyeux où se rencontrent les personnages féeriques et les paysages enchantés pour donner vie, tous ensemble, à un véritable tableau de fête !

Deux sessions

– De 10h30 à 12h30 pour les de 7 ans.

– De 14h à 16h pour les 8 à 12 ans.

Sur réservation par mail à evenementiel@avranches.fr

Une rencontre en connivence avec l’association les Echappés du livre. .

Place Littré Hôtel de Ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40

