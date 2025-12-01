La grande fresque de Noël Place Littré Avranches
La grande fresque de Noël Place Littré Avranches vendredi 12 décembre 2025.
La grande fresque de Noël
Place Littré Hôtel de Ville Avranches Manche
Début : 2025-12-12 10:30:00
fin : 2025-12-12 12:30:00
2025-12-12
Un atelier haut en couleurs en compagnie de l’illustratrice jeunesse Anne-Isabelle Le Touzé avec qui les enfants pourront réaliser la Grande fresque de Noël . Un moment créatif et joyeux où se rencontrent les personnages féeriques et les paysages enchantés pour donner vie, tous ensemble, à un véritable tableau de fête !
Deux sessions
– De 10h30 à 12h30 pour les de 7 ans.
– De 14h à 16h pour les 8 à 12 ans.
Sur réservation par mail à evenementiel@avranches.fr
Une rencontre en connivence avec l’association les Echappés du livre. .
Place Littré Hôtel de Ville Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 89 29 40
