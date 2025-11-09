La Grande Guerre en chansons à Villenauxe-la-Grande Villenauxe-la-Grande
La Grande Guerre en chansons à Villenauxe-la-Grande Villenauxe-la-Grande dimanche 9 novembre 2025.
La Grande Guerre en chansons à Villenauxe-la-Grande
Salle des fêtes Villenauxe-la-Grande Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09 16:00:00
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Dimanche 9 novembre 2025 à 16h à la salle des fêtes de Villenauxe-la-Grande
Nos Gens d’Hier et la chorale L’Ouïe Fine présentent La Grande Guerre en chansons .
Présentation originale de la Première Guerre Mondiale au travers de chansons d’époque, d’anecdotes et petites histoires dans la Grande Histoire.
Entrée libre. .
Salle des fêtes Villenauxe-la-Grande 10370 Aube Grand Est +33 6 37 92 78 18
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Grande Guerre en chansons à Villenauxe-la-Grande Villenauxe-la-Grande a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise