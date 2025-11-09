La Grande Guerre en chansons à Villenauxe-la-Grande Villenauxe-la-Grande

La Grande Guerre en chansons à Villenauxe-la-Grande

Dimanche 9 novembre 2025 à 16h à la salle des fêtes de Villenauxe-la-Grande

Nos Gens d’Hier et la chorale L’Ouïe Fine présentent La Grande Guerre en chansons .

Présentation originale de la Première Guerre Mondiale au travers de chansons d’époque, d’anecdotes et petites histoires dans la Grande Histoire.

Entrée libre. .

Salle des fêtes Villenauxe-la-Grande 10370 Aube Grand Est +33 6 37 92 78 18

