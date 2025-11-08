La Grande Guerre en chansons Nogent-sur-Seine

La Grande Guerre en chansons Nogent-sur-Seine samedi 8 novembre 2025.

Théâtre Municipal Nogent-sur-Seine

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08 22:00:00

2025-11-08

Samedi 8 novembre 2025 à 20h30

Mise en scène Une idée originale de Christian TRICHÉ avec l’association Nos Gens d’Hier

Chants Chorale l’Ouïe Fine, sous la direction de Marie-Luce SAVOURAT

Une histoire, des anecdotes, des images, des chansons. Une mise en scène sobre et poignante. Un voyage musical et visuel d’une heure trente entre Histoire et Émotions.

À travers de courts récits de la vie quotidienne de l’époque, un conteur met habilement

en situation les chants des poilus, les complaintes de l’arrière, les refrains d’espoir ou de révolte.

Dans le cadre de la commémoration de la victoire et de la paix du 11 novembre 1918, la scène du Théâtre municipal accueillera 10 musiciens, professionnels et amateurs, aux côtés de 35 choristes de l’Ouïe Fine, en tenue d’époque pour préserver et transmettre aux plus jeunes la mémoire et les valeurs républicaines des femmes et des hommes qui ont défendu le territoire national et ses idéaux.

Parce que chanter, c’est aussi se souvenir, les voix s’élèvent pour raconter la guerre autrement avec humanité et sensibilité.

Placement libre 5 .

Théâtre Municipal Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est

L’événement La Grande Guerre en chansons Nogent-sur-Seine a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise