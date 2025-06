La (grande) Guinguette d’Élisabeth CAP À L’EST Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Lunéville 9 août 2025 22:30

Meurthe-et-Moselle

La (grande) Guinguette d’Élisabeth CAP À L’EST Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Grande Terrasse Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-08-09 22:30:00

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

La Guinguette d’Élisabeth revient avec une version augmentée, sur la Grande Terrasse. CAP À L’EST

19h30 CoCoDo et Maga Legba DJ Sets

21h SÖNDÖRGÕ (Énergie traditionnelle de l’Est / Budapest) est l’un des groupes les plus étourdissants de toute la scène européenne. Avec leur instrument emblématique, le tamboura, ils apportent aux musiques traditionnelles leur énergie jeune, joyeuse et très rock.

22h30 AKA (Marionnette géante / Poitiers). Une proposition chorégraphique pour une marionnette géante. AKA est né du désir de chercher a` ne conserver que l’essentiel la marionnette, le mouvement, un son épuré, organique, un battement de cœur, une respiration. Instant.Durée 15 min. avec feu d’artifice !

22h45 CoCoDo et Maga Legba DJ SetsTout public

0 .

Pl. de la 2ème Division de Cavalerie Grande Terrasse

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 04 75

English :

La Guinguette d?Élisabeth returns with an expanded version, on the Grande Terrasse. HEADING EAST

7:30pm: CoCoDo and Maga Legba ? DJ Sets

9pm: SÖNDÖRGÕ (Traditional Eastern Energy / Budapest) is one of the most dazzling bands on the European scene. With their emblematic instrument, the tamboura, they bring their youthful, joyful and rocking energy to traditional music.

10:30pm: AKA (Giant puppet / Poitiers). A choreographic proposal for a giant puppet. AKA was born of a desire to preserve only the essential: the puppet, movement, a pure, organic sound, a heartbeat, a breath. Duration 15 min. with fireworks!

22h45: CoCoDo and Maga Legba ? DJ Sets

German :

Die Guinguette d’Élisabeth kehrt mit einer erweiterten Version auf die Grande Terrasse zurück. KAP IN DEN OSTEN

19:30 Uhr: CoCoDo und Maga Legba ? DJ Sets

21 Uhr: SÖNDÖRGÕ (Traditionelle östliche Energie / Budapest) ist eine der atemberaubendsten Bands der gesamten europäischen Szene. Mit ihrem ikonischen Instrument, der Tambura, verleihen sie der traditionellen Musik ihre junge, fröhliche und sehr rockige Energie.

22.30 Uhr: AKA (Riesenmarionette / Poitiers). Ein choreografischer Vorschlag für eine Riesenmarionette. AKA entstand aus dem Wunsch, nur das Wesentliche zu bewahren: die Marionette, die Bewegung, einen reinen, organischen Klang, einen Herzschlag, einen Atemzug. Instant.Dauer 15 Min. mit Feuerwerk!

22.45 Uhr: CoCoDo und Maga Legba ? DJ-Sets

Italiano :

La Guinguette d’Élisabeth torna con una versione ampliata, sulla Grande Terrasse. VERSO EST

19.30: CoCoDo e Maga Legba? DJ Set

ore 21.00: SÖNDÖRGÕ (Traditional Eastern Energy / Budapest) è una delle band più brillanti della scena europea. Con il loro strumento emblematico, la tamboura, portano un’energia giovanile, gioiosa e rockeggiante alla musica tradizionale.

22.30: AKA (marionetta gigante / Poitiers). Una proposta coreografica per una marionetta gigante. AKA nasce dal desiderio di mantenere solo l’essenziale: la marionetta, il movimento, un suono puro e organico, un battito cardiaco, un respiro. Istantanea di 15 minuti con fuochi d’artificio!

22.45: CoCoDo e Maga Legba ? DJ Set

Espanol :

La Guinguette d’Élisabeth vuelve con una versión ampliada, en la Grande Terrasse. HACIA EL ESTE

19.30 h: CoCoDo y Maga Legba? DJ Sets

21:00 h: SÖNDÖRGÕ (Energía tradicional del Este / Budapest) es uno de los grupos más deslumbrantes de la escena europea. Con su instrumento emblemático, la tamboura, aportan una energía juvenil, alegre y rockera a la música tradicional.

22.30 h: AKA (Marioneta gigante / Poitiers). Una propuesta coreográfica para una marioneta gigante. AKA nace del deseo de conservar sólo lo esencial: la marioneta, el movimiento, un sonido puro y orgánico, un latido, una respiración. Instante. 15 min. ¡con fuegos artificiales!

22.45 h: CoCoDo y Maga Legba ? DJ Sets

L’événement La (grande) Guinguette d’Élisabeth CAP À L’EST Lunéville a été mis à jour le 2025-06-18 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS