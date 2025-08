La Grande Guinguette du Moulin Urbain: une rentrée de feu Fabrico Valence

La Grande Guinguette du Moulin Urbain: une rentrée de feu

Fabrico 7 rue Belle Image Valence Drôme

Début : Vendredi 2025-08-29

fin : 2025-08-29

GUINGUETTE DE FOLIE LA RENTRÉE VA SWINGUER !

Après les vacances, on ne pleure pas, on danse !

Fabrico 7 rue Belle Image Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tierslieunourriciervalence@parenthese.org

English :

GUINGUETTE DE FOLIE? BACK-TO-SCHOOL SWING!

After the vacations, we’re not crying, we’re dancing!

German :

VERRÜCKTES GUINGUETTE ? DER SCHULANFANG WIRD SWINGEN!

Nach den Ferien wird nicht geweint, sondern getanzt!

Italiano :

FOLLIA DELLE GUINGUETTE? IL RITORNO A SCUOLA VA A GONFIE VELE!

Dopo le vacanze non si piange, si balla!

Espanol :

¿LA LOCURA DE GUINGUETTE? ¡LA VUELTA AL COLE VA A TOPE!

Después de las vacaciones, ¡no lloramos, bailamos!

