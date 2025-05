La Grande Guinguette du Moul’U – Fabrico Valence, 28 mai 2025 17:00, Valence.

Drôme

La Grande Guinguette du Moul'U Fabrico 7 rue Belle Image Valence Drôme

Début : 2025-05-28 17:00:00

fin : 2025-05-28

2025-05-28

Marché Local & Ciné-Débat Une Journée Solidaire et Conviviale !



Rejoignez-nous pour une soirée d’échanges, de bons produits et d’engagements autour de l’agriculture locale, de la solidarité et de la dignité pour tous !

Fabrico 7 rue Belle Image

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tierslieunourriciervalence@parenthese.org

English :

Local Market & Film Debate ? A day of solidarity and conviviality!



Join us for an evening of exchange, good food and commitment to local agriculture, solidarity and dignity for all!

German :

Lokaler Markt & Filmdebatte ? Ein solidarischer und geselliger Tag!



Kommen Sie zu uns und genießen Sie einen Abend voller Austausch, guter Produkte und Engagement für die lokale Landwirtschaft, Solidarität und Würde für alle!

Italiano :

Mercato locale e dibattito sul cinema? Una giornata di solidarietà e convivialità!



Unitevi a noi per una serata di scambio, buon cibo e impegno per l’agricoltura locale, la solidarietà e la dignità di tutti!

Espanol :

Mercado local y cine-debate ? ¡Una jornada de solidaridad y convivencia!



¡Únase a nosotros para una tarde de intercambio, buena comida y compromiso con la agricultura local, la solidaridad y la dignidad para todos!

