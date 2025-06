La Grande Guinguette du Moul’U – Fabrico Valence 27 juin 2025 07:00

Drôme

La Grande Guinguette du Moul’U Fabrico 7 rue Belle Image Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-27 23:30:00

Date(s) :

2025-06-27

Une fois, par mois, on se retrouve pour la Grande Guinguette du Moul’U.

Pour ce mois de juin, nous accueillons la fanfare Zygomaclik pour nous faire virevolter !

.

Fabrico 7 rue Belle Image

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes tierslieunourriciervalence@parenthese.org

English :

Once a month, we get together for the Grande Guinguette du Moul’U.

For this June, we welcome the Zygomaclik brass band to get us twirling!

German :

Einmal im Monat treffen wir uns zur Grande Guinguette du Moul’U.

In diesem Juni begrüßen wir die Blaskapelle Zygomaclik, um uns in Schwung zu bringen!

Italiano :

Una volta al mese, ci riuniamo per la Grande Guinguette du Moul’U.

A giugno, la banda di ottoni di Zygomaclik ci farà ballare!

Espanol :

Una vez al mes, nos reunimos para la Grande Guinguette du Moul’U.

Este mes de junio, recibiremos a la banda de música Zygomaclik

L’événement La Grande Guinguette du Moul’U Valence a été mis à jour le 2025-06-11 par Valence Romans Tourisme