La Grande Houle par la Compagnie des Marchepieds rue Wilson Vichy
rue Wilson Parc des Sources Vichy Allier
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-14
Manège familial à propulsion humaine où les artistes vous embarquent sur une roue népalaise faite de bois, mêlant sensations, rires et émerveillement, pour un voyage partagé dès 3 ans.
rue Wilson Parc des Sources Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr
English :
A human-powered family merry-go-round where the artists take you on a Nepalese wheel made of wood, combining sensations, laughter and wonder, for a shared journey from age 3 upwards.
