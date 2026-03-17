La grande Kermesse du Numérique salle Calanques Carry-le-Rouet

La grande Kermesse du Numérique

Jeudi 16 avril 2026 de 14h à 17h. salle Calanques 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 17:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Numérique en famille expérimentez le digital avec vos enfants !Enfants

Des ateliers de création numérique

La découverte de jeux vidéos

Des quiz ludiques

Des expériences réalité virtuelle (VR)

La découverte de la robotique éducative

Des activités numériques sans écran .

salle Calanques 11-13 Route Bleue Carry-le-Rouet 13620 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 13 20 36 tourisme@otcarrylerouet.fr

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English :

Digital family: experiment with digital with your kids!

L’événement La grande Kermesse du Numérique Carry-le-Rouet a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Carry-le-Rouet